Упродовж доби у зоні бойових дій поранені 5 українських військових – Мотузяник

Упродовж минулої доби у зоні бойових дій на сході України 5 українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, найскладнішою наразі є ситуація на маріупольському напрямку, а саме – на ділянці Павлопіль-Широкине. Українська сторона заявляє про використання бойовиками забороненого Мінськими угодами озброєння. Зокрема, за словами Мотузяника, проросійські угруповання вдалися до обстрілу з танку опорного пункту українських військових біля Талаківки.

Обстріли фіксували також на луганському і донецькому напрямках.

Уранці штаб української воєнної операції повідомляв про понад півсотню обстрілів із боку проросійських бойовиків упродовж останньої доби.

Угруповання «ДНР» у понеділок звинувачує українських військових в обстрілі у напрямку села Ленінське на півдні підконтрольної бойовикам частини Донеччини. Угруповання «ЛНР» заявляє про порушення українською стороною «режиму тиші» у напрямку сіл Калинівка і Логвинове.