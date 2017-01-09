Парламент Туреччини починає дебати щодо розширення влади президента

Парламент Туреччини 9 січня почав дебати щодо проекту змін до конституції країни, метою яких є розширення влади президента.

Зміни до конституції також можуть дозволити Ердоґану перебувати на посаді більше ніж два п’ятирічні терміни.

Критики проекту кажуть, що зміни є частиною спроб Ердоґана і його союзників встановити одноосібне правління в Туреччині. Але президент і його владна Партія справедливості та розвитку заявляють, що поправки просто поставлять Туреччину в один ряд із такими країнами, як Франція і США.

За нинішніми положеннями конституції, Туреччина є парламентсько-президентською республікою.

Дебати щодо проекту змін до конституції у парламенті мають тривати близько двох тижнів.

Партія Ердоґана, яка спирається на парламентську підтримку з боку правої Партії націоналістичного руху, потребує більшості для того, щоб парламент схвалив зміни до конституції, після чого їх винесуть на референдум.

Віце-прем’єр-міністр Туреччини Нуреттін Джаніклі 9 січня заявив, що очікує на схвалення законопроекту в парламенті і винесення його на референдум у перший тиждень квітня.

Після липневої невдалої спроби державного перевороту у Туреччині висунули підозру чи звільнили понад 100 тисяч державних службовців, серед яких учені, вчителі, судді, прокурори і військові. Ще 37 тисяч людей були ув’язнені. Їх обвинувачують у співпраці з релігійним проповідником Фетхуллахом Ґюленом, якого Анкара вважає натхненником державного перевороту.

Сам Фетхуллах Ґюлен, який проживає у вигнанні у США, відкидає свою причетність і засуджує спробу державного перевороту у Туреччині.