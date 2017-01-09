Поліція: 8 людей загинули внаслідок ДТП через негоду минулої доби

Вісім людей загинули і 45 травмовані в результаті ДТП в Україні, що сталися через складні погодні умови 8 січня, повідомляє прес-служба Національної поліції.

«Критична за рівнем аварійності ситуація у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській і Чернігівській областях. Складною продовжує лишатися ситуація на дорогах Львівщини та Вінниччини», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, станом на 9:00 9 січня рух автотранспорту обмежений у Львівській області. На Івано-Франківщині і Львівщині обмежено рух вантажних автомобілів.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій раніше заявила, що на ранок 9 січня залишається обмеженим рух на дорогах у чотирьох областях: Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській і Одеській.