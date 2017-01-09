Папа Римський закликав релігійних лідерів застерегти вірян від убивств «в ім’я Бога»

Папа Римський Франциск закликав релігійних лідерів по всьому світу застерегти вірян від убиств «в ім’я Бога». Він наголосив, що шкодує, що релігію й досі подекуди використовують як привід для насильства.

Глава Католицької церкви розкритикував «тероризм, натхненний фундаменталізмом» і назвав його «смертоносним безумством, що зловживає іменем Бога заради панування і влади».

Папа Римський також закликав керівництво держав робити більше для того, щоб протидіяти бідності, яка, за словами понтифіка, стає для фундаменталізму сприятливий ґрунтом.

Напередодні в Ізраїлі чоловік в’їхав вантажівкою у натовп військових у Єрусалимі. Загинуло 4 людини. Нападник, за даними ізраїльської влади, був прихильником радикального угруповання «Ісламська держава».

Також у неділю у Багдаді сталася низка терактів, ціллю яких була шиїтська частина населення столиці Іраку. Відповідальність за деякі з них вже взяли на себе бойовики угруповання «Ісламська держава».