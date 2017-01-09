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09 січня 2017, Київ 13:55
Новини | Міжнародні

Папа Римський закликав релігійних лідерів застерегти вірян від убивств «в ім’я Бога»

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск

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Папа Римський Франциск закликав релігійних лідерів по всьому світу застерегти вірян від убиств «в ім’я Бога». Він наголосив, що шкодує, що релігію й досі подекуди використовують як привід для насильства.

Глава Католицької церкви розкритикував «тероризм, натхненний фундаменталізмом» і назвав його «смертоносним безумством, що зловживає іменем Бога заради панування і влади».

Папа Римський також закликав керівництво держав робити більше для того, щоб протидіяти бідності, яка, за словами понтифіка, стає для фундаменталізму сприятливий ґрунтом.

Напередодні в Ізраїлі чоловік в’їхав вантажівкою у натовп військових у Єрусалимі. Загинуло 4 людини. Нападник, за даними ізраїльської влади, був прихильником радикального угруповання «Ісламська держава».

Також у неділю у Багдаді сталася низка терактів, ціллю яких була шиїтська частина населення столиці Іраку. Відповідальність за деякі з них вже взяли на себе бойовики угруповання «Ісламська держава».

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