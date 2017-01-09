В Ірані прощаються з колишнім президентом Рафсанджані

В Ірані почалися три дні жалоби за колишнім президентом Акбаром Хашемі Рафсанджані, який помер 8 січня від серцевого нападу у віці 82 років.

Президент Ірану Хасан Роугані і його адміністрація 9 січня віддали шану Рафсанджані у мечеті Джамаран на півночі Тегерана, де виставили труну з його тілом. Крім представників влади, попрощатися з колишнім президентом прийшли сотні людей.

Поховають Рафсанджані 10 січня. Цей день в Ірані оголосили державним святом.

Рафсанджані очолював Іран у 1989-1997 роках. У питанні зближення його країни з Заходом його називали прагматичним консерватором.

Рафсанджані балотувався в президенти також у 2005 році, але програв Махмуду Ахмадінеджаду. Після поразки Рафсанджані відкрито критикував нового президента.

У 2013 році він знову мав намір обиратися на президента, але виборча комісія відхилила його кандидатуру з огляду на вік. Рафсанджані зрештою підтримав Хасана Роугані, який і переміг на виборах.

Акбар Хашемі Рафсанджані був членом Асамблеї експертів – спеціального державного органу, що наглядає за діяльністю верховного лідера (аятоли).