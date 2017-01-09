МЗС України засудило теракти, що сталися по світу в останні дні

Міністерство закордонних справ України засудило терористичні акти, що сталися упродовж останніх днів, зокрема в Єгипті, Ізраїлі, Іраку та Туреччині. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

«Сплеск терористичних актів, що спостерігається останнім часом, вчергове підкреслює необхідність консолідації зусиль світової спільноти для боротьби з цим ганебним явищем, яке є загрозою для усього цивілізованого світу. Подібні акти насильства, під час яких гинуть невинні люди, є кримінальними злочинами і не мають виправдань, під якими б гаслами вони не скоювалися», – заявили у МЗС.

У Єгипті 9 січня смертник на автомобілі в’їхав у контрольно-пропускний пункт на півночі Синайського півострова.

Напередодні низка терактів сталася в Багдаді, а в Єрусалимі нападник в’їхав вантажівкою у натовп військових.

На новий рік у Туреччині внаслідок нападу на нічний клуб у Стамбулі загинули 39 людей. Через кілька днів три людини загинули внаслідок вибуху в Ізмірі.