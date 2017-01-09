Азаров заявляє про намір створити «уряд у вигнанні»

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що може сформувати український «уряд у вигнанні» після рішення московського суду, який у грудні визнав протести на Майдані в Україні «переворотом».

В інтерв’ю російському виданню «Известия» 9 січня Азаров заявив, що формування «уряду в екзилі» є цілком реальним, якщо в Україні складуться для цього «необхідні передумови».

Цими передумовами, за словами Азарова, буде нездатність влади України виконувати свої функції і «вимога альтернативи» з боку українського народу.

Азаров був прем’єром України від 11 березня 2010 до 27 січня 2014 року за президентства Віктора Януковича.

Янукович, Азаров й інші проросійські чиновники втекли з України до Росії у лютому 2014 року після масових протестів на Майдані в Києві й інших українських містах.

Влада України розшукує Азарова за підозрою в корупції і зловживанні владою.