ЗМІ: у Нідерландах затримали журналіста, який намагався провезти уламки з МН17

В аеропорту «Схіпгол» в Амстердамі поліція затримала в суботу нідерландського журналіста Мішеля Спекерса і вилучила у нього залишки літака рейсу MH17, що розбився на Донеччині у 2014 році. Як повідомляє в неділю, 8 січня, агентство AFP з посиланням на заяву прокуратури, може йтися і про вилучення людських останків.

За даними прокуратури, Спекерс саме повертався з України, де йому вдалося побувати на непідконтрольній території, зокрема – на місці падіння літака. Нідерландська прокуратура повідомила, що у Спекерса вилучили «різні пакунки з металевими уламками та об’єкти, що можуть бути людськими останками», і їх перевірять у найкоротші терміни.

Сам Спекерс на своїй сторінці у «Твіттері» заявив, що мав намір добровільно віддати знахідки. Він також розповів, що вирушив у Донецьк і його околиці, щоб зняти документальний фільм, і саме під час зйомки йому розповіли, що на місці катастрофи досі можна знайти уламки і людські останки.

Українська сторона наразі не коментувала інцидент.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».