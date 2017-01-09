Вибух газу в Сумах: поліція підозрює мешканця в навмисному підпалі

Поліція на Сумщині підозрює, що власник квартири в Сумах, де 9 січня стався вибух газу, навмисно відкрутив на кухні гнучкий шланг від системи газопостачання, який з’єднується з побутовою газовою плитою, після чого підпалив. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції регіону.

Водночас правоохоронці заявляють, що перевіряють також й інші версії причини вибуху.

«Внаслідок дій 26-річного молодика найбільших пошкоджень зазнала його квартира та сусідське житло – вибухом зруйновані міжкімнатні перегородки і стіна між квартирами, а також пошкоджені двері у двох інших квартирах першого поверху в цьому ж під’їзді. Вибуховою хвилею вибиті шибки у вікнах під’їзду з першого по четвертого поверх», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, чоловік зараз перебуває в реанімації, йому діагностували «термічний опік полум’ям обличчя, верхніх і нижніх кінцівок 2-3 ступеня, площа опіку близько 20%, опіковий шок 2-3 ступеня». Двом сусідам надали медичну допомогу без подальшої госпіталізації.

На місці події працюють слідчі. Поліція повідомляє про порушення кримінального провадження за статтею «навмисне пошкодження чи знищення майна».

3 січня у Сумах стався вибух газу в десятиповерховому житловому будинку, внаслідок якого загинула жінка. За даними поліції, тоді вибух влаштував мешканець будинку, що перебуває на постійному обліку в психіатра.