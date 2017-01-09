В Узбекистані повідомили про відкладення на 4 роки безвізового в’їзду громадянам 27 країн

В Узбекистані на офіційному сайті публікації законодавчих актів оприлюднили указ президента, що відкладає на чотири роки оголошений раніше безвізовий в’їзд для громадян 27 країн.

Як мовиться в указі президента Шавката Мірзійоєва, що був підписаний іще 29 грудня, тепер цей режим має бути запроваджений із 1 січня 2021 року.

Попередній указ про це, що був виданий 6 грудня, передбачав такий безвізовий режим із 1 квітня 2017 року.

За цим планом, громадяни 15 країн мають змогти відвідувати Узбекистан без віз на термін до 30 днів; така ж можливість буде стосуватися громадян іще 12 країн, але лише віком понад 55 років. При цьому всі вони повинні будуть сплатити по 50 доларів США за право на безвізовий в’їзд.

До першого списку ввійшли Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Південна Корея, Сінгапур, Фінляндія, Швейцарія і Японія; до другого, що стосується тільки понад 55-річних відвідувачів, – Бельгія, В’єтнам, Ізраїль, Індонезія, Китай, Малайзія, Польща, Португалія, США, Угорщина, Франція і Чехія.

На початку січня про запровадження безвізового режиму для в’їзду на 30-денний термін для громадян низки країн повідомили в Казахстані. Це рішення, що вже діє з 1 січня, стосується громадян країн-членів Європейського союзу, Організації економічної співпраці і розвитку, а також Малайзії, Монако, Об’єднаних Арабських Еміратів і Сінгапуру.