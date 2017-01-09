У Лондоні страйкують працівники метро, яким щодня користуються близько 4 мільйонів людей

У столиці Великобританії Лондоні працівники метрополітену проводять 24-годинний страйк, протестуючи проти скорочень. Страйк почався 8 січня о 18:00 за місцевим часом і триватиме до 18:00 9 січня, проте жителів міста попереджають, що скористатися метро після шостої вечора також буде проблематично.

Як повідомляють британські ЗМІ, страйк ускладнив добирання на роботу мільйонам мешканців міста.

За повідомленнями, закриті майже всі центральні станції метро. Через страйк довгі черги утворилися на зупинках автобусів. Люди також намагалися дістатися на роботу на велосипедах, таксі чи пішки.

Метрополітен у Лондоні щоденно перевозить близько чотирьох мільйона людей. Страйком працівників метро починається тиждень акцій, що відобразяться на роботі залізниці і повітряного транспорту.