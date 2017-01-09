Росія: Москалькова назвала «однією з найкращих» колонію для опозиціонера Дадіна

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова назвала «однією з найкращих» колонію в Алтайському краї в Західному Сибіру, до якої перевели ув’язненого активіста Ільдара Дадіна, про долю якого не знали понад місяць.

За її словами, правозахисники ніколи не мали претензій до працівників цієї колонії № 5, тому Дадіна вирішили етапувати саме до неї.

Москалькова додала, що тривалість етапування Дадіна з попередньої колонії в Карелії пов’язана з багатьма перервами в цьому етапуванні, зокрема, на новорічні свята.

Родичі Дадіна не знали, де він перебуває, понад місяць, відколи його забрали на етап із колонії в Карелії. Про його прибуття до нової колонії на Алтаї стало відомо лише в неділю, 8 січня.

Ільдар Дадін – єдиний у Росії активіст, засуджений за статтею російського Кримінального кодексу про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». У грудні 2015 року його засудили до 3 років колонії загального режиму, апеляційна інстанція знизила термін до 2 з половиною років. У листопаді минулого року Дадін заявив про тортури, яких він зазнав у колонії в Карелії. 5 грудня стало відомо, що активіста етапували до іншого виправного закладу. Відтоді про місце його перебування нічого не було відомо понад місяць. Європейський суд із прав людини зобов’язав Росію до 9 січня повідомити, де перебуває Дадін.