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09 січня 2017, Київ 18:24
Новини | Політика

Папа Римський: потрібна швидка реакція на гуманітарну ситуацію на Донбасі

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск

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Папа Римський Франциск заявив про необхідність виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами заради досягнення миру на сході України, а також швидкої реакції на гуманітарну ситуацію на Донбасі. Про це він сказав 9 січня на зустрічі з з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими у Ватикані, інформує Радіо Ватикану.

«Складаю побажання, щоб в Україні рішуче прямували вперед у пошуку реальних вирішень для повного здійснення зобов’язань, взятих на себе сторонами, і, насамперед, щоб була запевнена швидка відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається важкою», – наголосив понтифік.

Під час свого виступу глава Католицької церкви зосередився на питаннях безпеки й миру і згадав також про конфлікти на Близькому Сході та міграційну кризу.

Папа Римський Франциск у понеділок також закликав релігійних лідерів по всьому світу застерегти вірян від убивств «в ім’я Бога».

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