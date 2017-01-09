У США підтвердили інцидент із іранським флотом

У Міністерстві оборони США підтвердили інцидент у стратегічно важливій Ормузькій протоці, в якому американський корабель дав попереджувальний сигнал чотирьом іранським військовим катерам.

Як повідомили журналістам представники Пентагону, це сталося в неділю, коли чотири швидкісні штурмові катери Ірану на великій швидкості наближалися до ракетного есмінця Військово-морських сил США Mahan, що перебував у міжнародних водах. Із американського корабля у відповідь дали попереджувальні сигнали з ракетниці, також вертоліт із корабля скинув у воду попереджувальний сигнал. За повідомленням, катери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану наблизилися до американського есмінця на відстань 800 метрів.

Інцидент стався менш як за два тижні перед тим, як посаду президента США обійме 20 січня Дональд Трамп.

У вересні минулого року, ще під час передвиборчої кампанії, Трамп заявляв, що за його керівництва кожен іранський корабель, що створить загрозу американському, буде «стертий із поверхні води».