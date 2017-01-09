Бойовики використовують заборонене озброєння, двоє українських військових поранені – штаб

Штаб української воєнної операції повідомляє про 27 обстрілів із боку проросійських бойовиків станом на 18:00 понеділка, 9 січня. Двоє українських військових отримали поранення, повідомляють у штабі.

«На маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, Чермалик, Павлопіль. По Широкину вогонь вела БМП противника», – йдеться у повідомленні прес-центру штабу.

На донецькому напрямку під мінометний вогонь потрапили Зайцеве, Авдіївка та Луганське, Крім того, за даними штабу, по Авдіївці і Опитному проросійські угруповання вели вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«На луганському напрямку в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 «Град». З мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів та протитанкових керованих ракетних комплексів – по Новозванівці. По Троїцькому вогонь вів снайпер», – інформують у штабі.

Угруповання «ДНР» у понеділок звинувачує українську сторону в обстрілах півдня підконтрольної їм частини території. Угруповання «ЛНР» уранці заявляло про два випадки порушення «режиму тиші» українськими військовими.