Росія: журналіст звернувся із заявою на голову парламенту Чечні через погрози

Головний редактор російського інтернет-видання «Кавказький вузол» Григорій Шведов звернувся до Слідчого комітету Росії із заявою на голову парламенту Чечні Магомеда Даудова через погрози з його боку, повідомило російське агентство «РБК».

Раніше Шведов розповів російській газеті «Коммерсант», що має на увазі статтю Кримінального кодексу про перешкоджання законній професійній журналістській діяльності.

За його словами, в дописі Даудова в інстаграмі містилися два чіткі заклики: вирвати йому «пару ікл мудрості і язика вкоротити до стандартних розмірів. На думку Шведова, це «важко інтерпретувати інакше як відверту погрозу».

Головний редактор «Кавказького вузла» також вважає, що це реакція влади Чечні на роботу інтернет-видання, яке повідомляє про порушення прав людини в регіоні, зокрема й у самій Чечні.

Свої погрози, а також фото з підписом «Як розв’язати «Кавказький вузол» Даудов оприлюднив в інстаграмі 4 січня.

Магомед Даудов, відомий також на прізвисько «Лорд», є одним із найбільш наближених осіб до голови Чечні Рамзана Кадирова, деякі російські засоби інформації називають його другою за впливом особою в північнокавказькій республіці.

За даними проекту Радіо Свобода «Кавказ.Реалії», у жовтні Магомед Даудов побив виконувача обов’язків голови Верховного суду Чечні Тахіра Мурдалова, який відмовлявся виконати вимогу подати заяву про відставку «за власним бажанням».