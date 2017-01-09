Війська Іраку повідомили про нові успіхи проти ісламістів у Мосулі

Іракські сили спецпризначення, що беруть участь в операції визволення міста Мосула на півночі країни від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава», повідомили про нові успіхи.

Як заявила Контртерористична служба, її бійці визволили район Баладіят і готуються визволити район Суккар у східній частині міста.

Ці райони спецпризначенці назвали вкрай важливими, бо неподалік розташований, зокрема, колишній комплекс президентських палаців Саддама Хусейна. За повідомленнями, угруповання «Ісламська держава» мало цей комплекс, із надійними бункерами, на свій командний пункт.

Також визволення цих двох районів полегшить вогневий контроль за лісовою зоною в місті і східним берегом річки Тигр, кажуть військові.

У неділю Контртерористична служба повідомляла, що вперше вийшла на східний берег Тигра в одному з місць. Також вона вела бої в районі руїн стародавнього міста Ніневії в центрі сучасного Мосула.

Контртерористична служба є однією зі складових сил загальною чисельністю до ста тисяч бійців – іракських урядових військ, сил курдської автономії «першмерґа» і проурядових ополчень, – які за підтримки повітряних ударів міжнародної коаліції під проводом США поступово визволяють Мосул від угруповання «Ісламська держава». Для ісламістів це місто, захоплене 2014 року, відігравало роль їхньої «столиці» на території Іраку.

Наразі в перебігу операції, що почалася ще 17 жовтня, визволена частина східної половини міста. Інша частина сходу і весь захід Мосула, за річкою Тигр, іще перебувають у руках ісламістів.