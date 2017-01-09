«Полтавський облавтодор» без тендеру заплатить понад 92 мільйони гривень фірмі, яка існує 4 місяці – #Точно

3 січня 2017 року «Полтавський облавтодор» уклав угоду з ТОВ «ТК «Промторг» на суму більш ніж 92 мільйони гривень на постачання будівельних матеріалів та палива. Така інформація розміщена на офіційному порталі публічних закупівель ProZorro, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Відповідно до умов договору, «ТК «Промторг» до 31 грудня 2018 року має забезпечити облавтодор значними обсягами бітуму, щебеню та пального. Зокрема, ціна на бензин А-92 становить 22,9 гривні за літр, ціна на дизпаливо – 21,7 гривні за літр. Вартість транспортування товару не включена.

Угода укладена без проведення конкурсних торгів.

Інформація про причини непроведення конкурсних торгів облавтодором на ProZorro відсутня.

ТОВ «ТК «Промторг» засноване в місті Кременчук у вересні 2016 року за адресою, за якою зареєстровані ще вісім різних підприємств. Одноосібним власником та директором «Промторгу» є житель Кременчука Дмитро Литвинов. Паралельно Литвинов працює директором на ще одному підприємстві «Топ-Сегмент».

Із 1 квітня минулого року на електронну систему публічних закупівель ProZorro перейшли центральні органи виконавчої влади та підприємства-монополісти. З 1 серпня на ProZorro перейшли всі інші замовники тендерів: органи виконавчої влади в регіонах, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства.