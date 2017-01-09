США: ЗМІ заявили, що зять Трампа має обійняти чільну позицію в Білому домі

Засоби інформації у США з посиланням на джерела в команді обраного президента Дональда Трампа пишуть, що його зять має обійняти позицію чільного радника голови держави.

Ці повідомлення ще не підтверджені й не заперечені офіційно.

35-річний Джаред Кушнер, чоловік старшої дочки Трампа Іванки, як і сам Трамп, займається бізнесом із нерухомістю. У перебігу передвиборчої кампанії він відігравав важливу роль у кампанії Трампа.

Як пишуть засоби інформації, в разі підтвердження такого призначення ще не ясно, як воно відповідатиме законам США проти кумівства, що забороняють президентам працевлаштовувати у своїй адміністрації членів родини, а також, враховуючи широкі бізнес-інтереси Кушнера, чи не створить таке призначення конфлікту інтересів.

За даними ЗМІ з посиланням на юриста Кушнера, в разі призначення той залишить посаду керівника своєї головної родинної фірми і позбудеться контролю за частиною своїх статків. Закони США щодо конфлікту інтересів значно суворіше ставляться до державних службовців, ніж до президента.

Крім того, пишуть засоби інформації, в команді Трампа вважають, що закон проти кумівства не стосується влаштування родича безпосередньо в Білому домі.