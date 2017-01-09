Туреччина пообіцяла не поступатися принципами щодо України у стосунках із Росією

Туреччина у стосунках із Росією не змінює позиції щодо України, підтвердив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Як сказав він, виступаючи на щорічній конференції з послами Туреччини, що зібралися в Анкарі, примирення його країни з Росією дало результати з низки регіональних і двосторонніх питань, і діалог Анкари з Москвою дає можливість прямо вирішувати багато з цих питань: чи то економічних, чи то щодо боротьби з тероризмом.

Але, наголосив міністр, «ми ні в чому не поступаємося нашими принципами: ми й далі рішуче підтримуємо територіальну цілісність України і Грузії, ми не приймаємо і не приймемо анексії Криму».

Туреччина, незважаючи на зміни у відносинах із Росією, твердо підтримує спільну позицію міжнародної спільноти щодо територіальної єдності України та незаконності окупації Росією українського Криму й її втручання на сході України, хоча й не запроваджувала проти Росії санкцій через це. Туреччина має тісні контакти з кримськими татарами, значна частина яких упродовж багатьох століть живе і на території Туреччини, і виступає на захист їхніх прав під окупацією. Туреччина також приймає на відпочинок родини українських військових, потерпілих у боях на сході.