У США наклали санкції за «актом Магнітського» на голову Слідчого комітету Росії і ймовірних убивць Литвиненка

Міністерство фінансів США оголосило про внесення до санкційних списків іще п’яти громадян Росії за так званим «актом Магнітського», що спрямований проти посадовців, яких у США вважають винними в порушеннях прав людини.

У списку – голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, а також депутат Державної думи Росії Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун – цих двох підозрюють в убивстві у Великій Британії критика Кремля, колишнього російського спецслужбіста Олександра Литвиненка.

Крім того, санкції накладені на слідчого Станіслава Гордієвського, що був причетний до справи Сергія Магнітського, юриста західного інвестфонду фонду Hermitage Capital, іменем якого названий американський закон, і Геннадія Плаксіна – банкіра і бізнесмена, що, за даними фонду, брав участь у схемі розкрадання коштів із російського бюджету, яку викрив Магнітський.

«Акт Магнітського», ухвалений 2012 року, запровадив візові обмеження й замороження активів щодо порушників прав людини в Росії. Наприкінці 2016 року новий закон, названий «Всесвітнім актом Магнітського», розширив його дію на порушників прав людини в усьому світі.

Сергій Магнітський, який працював для західного інвестиційного фонду Hermitage Capital, помер 16 листопада 2009 року у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

Магнітський потрапив за ґрати, звинувачений у розробці схеми уникнення російських податків для свого замовника, фонду Hermitage Capital. У фонді це звинувачення заперечують. Магнітському висунули це звинувачення після того, як юрист заявив, що викрив цілком протилежне: схему, за якою податки, вже сплачені фондом, на суму у 230 мільйонів доларів викрали з російського бюджету посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії. Російська влада це звинувачення заперечує.

Справу про смерть Сергія Магнітського закрили наприкінці 2012 року виправданням обвинувачених працівників СІЗО. Сам Магнітський у липні 2013 року був визнаний винним у справі про несплату податків посмертно. Адвокати, колеги і родина юриста наполягають, що кримінальне переслідування, тим більше посмертне, є незаконним.