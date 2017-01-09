Пакистан повідомив про випробування крилатої ракети підводного базування

Військові Пакистану повідомили, що здійснили випробування першої в цій країні крилатої ракети, що призначена для базування на підводних човнах і здатна нести ядерну боєголовку.

За повідомленням, ракета «Бабур-3», запущена з підводної платформи в Індійському океані, вразила свою ціль.

Ця ракета має далекосяжність у 450 кілометрів і здатна летіти низько над поверхнею води чи землі, щоб уникнути виявлення радарами, заявили військові.

Ця ракета дає Пакистанові здатність завдати удару у відповідь, мовиться в їхній заяві.

І Пакистан, і його головний регіональний суперник Індія, що провели між собою вже три війни з часу незалежності від Великої Британії 1947 року і нині мають ядерну зброю, активно розробляють ракети різних класів. Зокрема, минулого року Пакистан висловлював «серйозне занепокоєння» з приводу випробувань в Індії системи протиракетної оборони, що, за повідомленнями, здатна перехоплювати балістичні ракети з ядерними боєголовками.