У Дніпрі з’явились перші «розумні» зупинки – з підігрівом, безкоштовним Wi-Fi і афоризмами Сковороди

У Дніпрі з’явились перші «розумні» зупинки громадського транспорту – з підігрівом, бездротовим доступом в інтернет та іншими сучасними новаціями. Перші два зупинкові комплекси облаштували на житловому масиві «Перемога».

Їх оснастили безкоштовним Wi-Fi, пунктом підзарядки для смартфонів. Для безпеки також встановили «тривожну кнопку» – для екстреного виклику поліції.

На зупинках також працюють інфрачервоні обігрівачі, щоб пасажирам було комфортніше очікувати на транспорт у холод.

За даними Дніпровської міської ради, усього в місті планують відкрити близько 100 таких зупинок. Їхній розмір і особливості залежатимуть від кількості пасажирів.

На «розумних» зупинках також планують незвичні урни з подвійною функцією – збирати сміття і виконувати роль відбійників. Така урна, за даними мерії, зможе частково загальмувати транспортний засіб, якщо він рушить на зупинку, і убезпечить пасажирів. Також підлогу нових зупинок планують вимостити тактильною плиткою, щоб людям зі слабким зором та сліпим було легше орієнтуватися.

Водночас колишній радник міського голови Юрій Лозовенко розкритикував новацію. За його словами, системи відеонагляду, безкоштовний інтернет та інші новації не мають сенсу, якщо на зупинках немає найпотрібнішого – графіків руху міського транспорту.

На самих зупинках є написи, що вони працюють у тестовому режимі, й контакти для пропозицій громадян. Окрім того, зупинки оздоблені афоризмами з творів українських класиків, зокрема Григорія Сковороди.