На Донбасі поранені п’ятеро українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про поранення 9 січня в зоні бойових дій п’яти українських військових. Це сталося внаслідок 46 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, наголошують у штабі АТО.

За цими даними, обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках. Зокрема, на Луганському напрямку в районі Сизого бойовики застосували ракетну систему залпового вогню «Град».

Обстріли з мінометів, гранатометів та інших видів зброї також зафіксовані на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках, ідеться в повідомленні штабу АТО.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл українськими військовими околиць Горлівки, зокрема, селища Зайцеве.

В угрупованні «ЛНР» ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.