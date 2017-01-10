Світові держави схвалили відвантаження незбагаченого урану з Росії до Ірану

Адміністрація президента США Барака Обами та інші учасники ядерної угоди з Тегераном схвалили відвантаження великої партії природного урану з Росії до Ірану, як це передбачають укладені в липні 2015 року домовленості.

Дипломати повідомили Associated Press і Fox News, що відвантаження, нещодавно узгоджене Сполученими Штатами і п’ятьма іншими світовими державами, передбачає поставку 116 тонн природного урану.

Тегеран уже отримав таку ж кількість природного урану в 2015 році в обмін на передачу збагаченого урану до Росії. Нова партія буде першою від часу, коли ядерна угода набрала чинності рік тому.

Вантаж переміщується в час, коли нова адміністрація Трампа і багато законодавців-республіканців у США виступають проти ядерної угоди загалом і розглядають це відвантаження як ще один доказ, що Тегеран отримав занадто багато поступок у 2015 році.

Використання Іраном наданого Росією незбагаченого урану перебуватиме під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Теоретично уран може бути збагачений до різних рівнів – від реакторного палива до ядра атомної бомби. Іран заявляє, що не має інтересу до створення ядерної зброї і має намір використовувати уран у мирних цілях.