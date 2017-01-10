Ціна нафти впала на побоюваннях щодо гарантій виконання угоди про скорочення видобутку

Світові ціни на нафту на світових біржах упали 9 січня. Це сталося через побоювання трейдерів, що досягнута між ОПЕК, Росією та іншими виробниками угода про скорочення видобутку не буде виконана належним чином.

У Лондоні, де встановлюються ціни на нафту марки Brent, падіння склало майже 4%. Котирування складали менш як 55 доларів за барель після того, як Ірак повідомив про зростання в грудні 2016 року експорту з родовищ на півдні країни до рекордного рівня 3,5 мільйона барелів на день.

Міністр нафти Іраку Джаббар аль-Луаїбі водночас сказав, що це зростання виробництва «не вплине на рішення Іраку скоротити видобуток з початку 2017 року». «Ірак прагне досягнення спільних цілей нафтовиробників – контролювати перенасичення на світових ринках», – наголосив міністр.

Інвестори стурбовані також тим, що бурхливе зростання видобутку в Іраку, другому за величиною виробникові в межах ОПЕК, супроводжуватиметься збільшенням виробництва і в Ірані, який був звільнений від зобов’язань за угодою. Також серед важливих чинників розглядають зростання виробництва в Сполучених Штатах, які не беруть участі в домовленостях нафтового картеля та інших нафтовидобувних держав.

Ірак иа інші виробники в межах ОПЕК 30 листопада минулого року зобов’язалися скоротити видобуток на 1,2 мільйона барелів на день у 2017 році. Згодом Росія, Казахстан, Азербайджан і вісім інших виробників, які не входять до ОПЕК, домовилися про скорочення видобутку на 558 тисяч барелів на день.