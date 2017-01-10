ДСНС: заторів внаслідок негоди на автошляхах України немає

Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявляє, що станом на 7:00 10 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає.

«В Одеській області залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на автошляхах Одеса – Рені та Одеса – Кучурган. Обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху Кіровоград – Платонове», – інформують рятувальники.

Підрозділи ДСНС з 4 січня вивільнили зі снігових заметів 1 тисячу 776 автомобілів, в яких перебувало 4 тисячі 444 людини.

Погіршення погодних умов в Україні сталося минулого тижня. Окрім різкого зниження температури, у різних регіонах зафіксовано також різкі пориви вітру та сильні снігопади.