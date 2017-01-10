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10 січня 2017, Київ 09:36
Новини | Міжнародні

У США сенатори вимагають «всеосяжних санкцій» через хакерські атаки Росії

Сенатор-республіканець Джон Маккейн

Сенатор-республіканець Джон Маккейн

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Сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив 9 січня, що приєднається до ініціативи демократів щодо запровадження «всеосяжних санкцій» щодо Росії через її спроби вплинути на президентські вибори 2016 року у США. Маккейн, який очолює сенатський комітет із питань збройних сил, сказав, що підтримає сенаторів-демократів Бена Кардіна й Роберта Менендеза в цьому питанні.

Сенатори наразі не деталізували змісту пропонованих заходів, але сказали, що нові законодавчі ініціативи виходитимуть за межі санкцій щодо російських дипломатів і розвідувальних органів, про які минулого тижня оголосив Білий дім.

Маккейн раніше назвав хакерство з боку Росії «безпрецедентним нападом на нашу демократію». У період новорічних свят він разом із сенатором-однопартійцем Ліндсі Ґремом та сенаторкою з Демократичної партії Еймі Клобучар відвідав країни Балтії, Україну та Грузію. Під час візиту сенатори пообіцяли підтримати й посилити санкції щодо Росії.

Бен Кардін та інші демократи в Конгресі також наполягають на створенні незалежної комісії з розслідування хакерства з боку Росії щодо демократичних інститутів і лідерів під час президентських перегонів. Наразі жодний із республіканців не підтримав цю пропозицію. Республіканська партія нині контролює обидві палати Конгресу США.

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