В Ірані ховають колишнього президента Рафсанджані

Похорон колишнього президента Ірану Акбара Хашемі Рафсанджані відбувається 10 січня в Тегерані. Тисячі іранців зібралися для участі в багатогодинній церемонії.

Рафсанджані, який обіймав посаду президента Ірану з 1989 по 1997 рік, помер від серцевої недостатності 9 січня у віці 82 роки.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї планує провести молитву над труною Рафсанджані в студентському містечку Тегеранського університету.

Колишній президент буде похований в мавзолеї аятоли Хомейні, ініціатора ісламської революції 1979 року в Ірані.