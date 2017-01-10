В Україні розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання

В Україні 10 січня розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Як повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти, зареєструватися для участі в ЗНО можна на сайтах регіональних центрів.

Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня.

Кожен зареєстрований учасник може скласти тести: 1 квітня з української мови і літератури, а 8 квітня – з одного з предметів (історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов).

«Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні платна. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, ЗНО-2017 відбудеться з 23 травня до 16 червня, воно розпочнеться тестом з української мови та літератури.

У Міністерстві освіти та науки планують, що програма реформування шкільної освіти змінить і механізм зовнішнього незалежного оцінювання.

«Після 9-го класу буде ЗНО, яке допоможе дитині визначитися, куди вона далі йде: в академічний ліцей, щоб далі здобувати академічну освіту і вступати у ВНЗ, чи у професійне училище здобувати професію і виходити на ринок праці вже в повнолітньому віці», – повідомила Радіо Свобода радниця міністра освіти та науки Оксана Макаренко.