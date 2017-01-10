Французький адвокат Єфремова заявляє, що ЄСПЛ прийняв позов його підзахисного

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова щодо законності його арешту. Про це заявив його французький адвокат Максим Сасьє, повідомляють 10 січня «Українські новини».

«Поки що існує одна скарга, яка вже зареєстрована і зараз розглядається. Вона стосується того, що політика Єфремова помістили під варту», – сказав він.

Адвокат зазначив, що захист має намір подати ще одну скаргу і очікує на рішення Апеляційного суду Києва щодо законності продовження тримання під вартою Єфремова до 6 місяців.

Сасьє також висловив обурення, що Апеляційний суд «затягує розгляд цієї справи».

«Я втретє прилітаю в Україну, і четвертий раз справа Єфремова мала розглядатися в Апеляційному суді, але була відкладена. У мене таке враження, що у вас у країні не хочуть брати участь і відмовляють пану Єфремову в його законному праві на захист», – підкреслив він.

На його думку, екс-депутата піддають кримінальному переслідуванню в Україні виключно за його політичну позицію, що є порушенням Європейської конвенції з прав людини.

24 листопада Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Єфремова до 22 січня 2017 року.

Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка». Єфремов звинувачення прокуратури відкидає.