Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
10 січня 2017, Київ 11:07
Новини | Політика

Французький адвокат Єфремова заявляє, що ЄСПЛ прийняв позов його підзахисного

Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

Дивитись коментарі

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова щодо законності його арешту. Про це заявив його французький адвокат Максим Сасьє, повідомляють 10 січня «Українські новини».

«Поки що існує одна скарга, яка вже зареєстрована і зараз розглядається. Вона стосується того, що політика Єфремова помістили під варту», – сказав він.

Адвокат зазначив, що захист має намір подати ще одну скаргу і очікує на рішення Апеляційного суду Києва щодо законності продовження тримання під вартою Єфремова до 6 місяців.

Сасьє також висловив обурення, що Апеляційний суд «затягує розгляд цієї справи».

«Я втретє прилітаю в Україну, і четвертий раз справа Єфремова мала розглядатися в Апеляційному суді, але була відкладена. У мене таке враження, що у вас у країні не хочуть брати участь і відмовляють пану Єфремову в його законному праві на захист», – підкреслив він.

На його думку, екс-депутата піддають кримінальному переслідуванню в Україні виключно за його політичну позицію, що є порушенням Європейської конвенції з прав людини.

24 листопада Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Єфремова до 22 січня 2017 року.

Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка». Єфремов звинувачення прокуратури відкидає.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG