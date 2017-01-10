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10 січня 2017, Київ 11:06
Новини | Міжнародні

Керрі вибачився, що з Держдепартаменту США десятиліттями звільняли геїв

Держсекретар США Джон Керрі

Держсекретар США Джон Керрі

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Держсекретар США Джон Керрі вибачився за звільнення впродовж післявоєнного періоду сотень співробітників держдепартаменту, підозрюваних у гомосексуальності.

У заяві, опублікованій 9 січня, Керрі сказав, що практика звільняти людей або змушувати їх до відставки через сексуальну орієнтацію, а також відмова у прийомі на роботу з цих причин була звичайною практикою «ще p 1940-х років, але тривала впродовж багатьох десятиліть».

«Ці дії були неправильними, так само, як вони були б неправильними сьогодні», – вказав Керрі. Держсекретар підтвердив нинішню політику свого відомства щодо «інтеграції для всіх співробітників».

Сенатор-демократ Бен Кардін повідомив Керрі в листопаді про плани засудження в законодавчому порядку попередньої практики, яку він назвав «глибокою плямою на нашій національній історії».

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