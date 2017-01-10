У міській раді Харкова відбуваються слідчі дії

У Харківській міськраді правоохоронні органи вранці 10 січня проводять слідчі дії, повідомив директор департаменту у справах інформації і зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Він поінформував Радіо Свобода, що слідчі дії проводять у юридичному департаменті міськради «за фактом отримання неправомірної вигоди». Сидоренко заявив, що не знає подробиць кримінальної справи, але наголосив, що із міським головою Геннадієм Кернесом вона не пов’язана.

У прокуратурі Харківської області Радіо Свобода підтвердили факт проведення слідчих дій і додали, що їх проводить зокрема управління захисту економіки. Подробиць у відомстві не навели.