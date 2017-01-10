В’ятрович: знищення пам’ятника загиблим полякам на Львівщині є провокацією

Український інститут національної пам’яті називає знищення пам’ятника загиблим полякам у Львівській області провокацією, спрямованою на загострення польсько-українських відносин і вигідною третій стороні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова інституту Володимир В’ятрович.

«Пам’ятник, відкритий у 2005 році, став не лише виявом вшанування загиблих у 1944 мешканців села, але й символом участі третіх сил в розпалюванні конфлікту між нашими народами. Адже Гута Пеняцька – польське село, знищене за наказом німецьких окупантів через провокації дислокованого тут загону радянських партизан. До участі в каральній операції нацисти свідомо долучили поліційні частини, складені з українців», – заявив В’ятрович.

«Дії вандалів на українській території не просто схожі до вандалізму, який протягом останніх місяців ми спостерігали на українських цвинтарях в Польщі. Вони аналогічні і мають ту саму мету – розпалювання війни пам’ятників», – додав він.

За словами голови Інституту національної пам’яті, плюндрування могил і пам’ятників по обидва боки кордону «повинні зустріти однаково рішуче засудження в обох країнах як з боку влади, так і громадянського суспільства».

За повідомленнями ЗМІ, зруйнований пам’ятник виявили 8 січня. Меморіал відкрили в Гуті Пеняцькій у 2005 році в пам’ять про події 28 лютого 1944 року, коли були вбиті всі жителі села.