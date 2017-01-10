В Азербайджані зник блогер, друзі заявляють про викрадення

В Азербайджані зник відомий блогер, який писав про корупцію у владних колах країни, його друзі підозрюють викрадення.

За словами друзів Мехмана Гусейнова, востаннє його бачили у другій половині дня 9 січня біля кафе у центрі Баку, де кілька чоловіків у цивільному заштовхали його в автомобіль і повезли у невідомому напрямку.

Родичі Гусейнова кажуть, що його могли викрасти або арештувати представники влади.

Адвокат Елчін Садіков заявив Радіо Свобода 10 січня, що він був у поліції Баку і департаменті з боротьби із організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Азербайджану, але не зміг отримати там інформацію про статус чи місце перебування Гусейнова.

В останні тижні Гусейнов публікував фото вілл, які, за його словами, належать урядовцям і депутатам. Він також розмовляв із робітниками, які будували ці будинки.

Правозахисники і критики уряду президента Азербайджану Ільгама Алієва заявляють, що він використовує політично мотивовані арешти й інші методи для придушення інакомислення в багатій нафтою колишній радянській республіці.