Клиха етапують із Грозного до Челябінська – адвокат

Утримуваного в Росії громадянина України Станіслава Клиха відправили для відбування покарання із колонії у Грозному до колонії Челябінська, повідомив його адвокат Ілля Новіков.

«Його вивезли 7 січня. Нам це стало відомо вчора, в понеділок», – сказав Новиков в ефірі телеканалу «112. Україна» 10 січня.

За словами захисника, у найближчі три тижні «ми про нього нічого нового не почуємо», місце перебування Клиха наразі невідоме. «На жаль, це абсолютно законний у Росії спосіб роботи тюремної системи: вона повідомляє, що ми його відвезли, а куди ми його веземо і коли привеземо, дізнаєтеся постфактум», – сказав Новіков.

Він також нагадав, що відправлений на початку грудня з Грозного до колонії у Володимирі громадянин України Микола Карпюк пройшов по етапу не найкоротшим шляхом, а через Іжевськ.

Адвокат також зазначив, що вважає єдиним шляхом для якнайшвидшого звільнення Клиха і Карпюка їх обмін, погоджений на політичному рівні.

«При тому, що ми з колегами готуємо і документи для Європейського суду, і наглядову скаргу до російського Верховного суду, все одно, з досвіду, на це погані сподівання. Єдине швидке рішення, яке можливе протягом найближчих місяців, це якийсь обмін, погоджений політиками», – сказав Новіков.

26 травня суд у Чечні засудив громадянина України Миколу Карпюка до 22,5 років, а Станіслава Клиха – до 20 років позбавлення волі. У жовтні Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Колегія присяжних у Верховному суді Чечні 19 травня визнала українців винними в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років, загибелі й пораненні кількох десятків російських солдатів.

Захист Карпюка і Клиха наполягав на знятті звинувачень у зв’язку із закінченням терміну давності за всіма інкримінованими статтями, адвокати вимагали припинити переслідування українців.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав їх політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Клих і Карпюк стали жертвами «пародії на правосуддя».