Вулицю в Анкарі перейменували на честь убитого російського посла

Вулицю в Анкарі, де розташоване посольство Росії в Туреччині, перейменували на честь Андрія Карлова, російського посла, вбитого у грудні 2016 року.

Влада турецької столиці 9 січня повідомила, що рішення перейменувати вулицю на честь Карлова одноголосно підтримали міські чиновники.

Посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був застрелений 19 грудня в Анкарі під час виступу на відкритті фотовиставки «Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника». Напад здійснив 22-річний турецький поліцейський Мевлют Алтинташ. Під час стрілянини він вигукував звинувачення на адресу Росії за її дії в Сирії. Нападника невдовзі застрелила поліція. Росія і Туреччина проводять розслідування вбивства спільно.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оголосив про плани перейменувати вулицю 20 грудня.