ФСБ Росії затримала українця на адмінкордоні з Кримом – ЗМІ

Російські ЗМІ у вівторок повідомляють, що прикордонники окупованого Росією Криму затримали громадянина України, який нібито змінив прізвище, щоб потрапити на півострів. Про це російські інформресурси повідомляють з посиланням на прес-службу підконтрольного Кремлю Кримського прикордонного управління ФСБ.

За повідомленнями, інцидент стався 5 січня в автомобільному пункті пропуску «Перекоп». 43-річний житель Херсонської області показав паспорт, дані якого «частково» збігалися з даними особи, в’їзд котрій на «територію Росії» заборонений.

«На питання контролера про зміну прізвища, чоловік запевнив, що прізвище не міняв, а паспорт громадянина України був ним отриманий в жовтні 2016 року через втрати попереднього документа. Однак в ході ретельного розслідування чоловік зізнався, що, дійсно, змінив дані для поїздки до Криму», – цитують ЗМІ повідомлення від підконтрольних Кремлю кримських прикордонників.

Після анексії Росією Криму в 2014 році між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».