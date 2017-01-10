В Азербайджані блогера звинувачують у непокорі поліції

В Азербайджані затримали відомого блогера Мехмана Гусейнова, який писав про корупцію у владних колах країни. Як повідомив адвокат Гусейнова Елчін Садіков, йому висунули звинувачення у непокорі поліції.

Раніше друзі блогера заявили, що востаннє його бачили у другій половині дня 9 січня біля кафе у центрі Баку, де кілька чоловіків у цивільному заштовхали його в автомобіль і повезли у невідомому напрямку.

Адвокат Елчін Садіков заявив Радіо Свобода 10 січня, що Гусейнова доправили до суду, йому загрожує до 30 днів ув’язнення у разі визнання винним.

В останні тижні Гусейнов публікував фото вілл, які, за його словами, належать урядовцям і депутатам. Він також розмовляв із робітниками, які будували ці будинки.

Правозахисники і критики уряду президента Азербайджану Ільгама Алієва заявляють, що він використовує політично мотивовані арешти й інші методи для придушення інакомислення в багатій нафтою колишній радянській республіці.