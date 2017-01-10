ФІФА збільшила кількість учасників Чемпіонату світу до 48 команд

Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) ухвалила рішення збільшити до 48 команд число учасників чемпіонатів світу. Про це повідомляє прес-служба ФІФА. Рішення ухвалили одноголосно на засіданні в Цюриху 10 січня.

Така система почне діяти з 2026 року. Всього в чемпіонаті буде брати участь 16 груп, у кожній з яких буде по три команди.

На даний момент у турнірі беруть участь збірні з 32 країн. З них формується вісім груп, в них потрапляє по чотири команди.

Вперше з ідеєю збільшити кількість команд виступив екс-футболіст збірної Португалії, кандидат в президенти ФІФА Луїш Фігу. Нинішній голова ФІФА Джанні Інфантіно також пропонував збільшити число учасників світової першості в рамках передвиборної кампанії на цю посаду.

Критики ідеї побоюються, що збільшення кількості команд-учасників знизить рівень конкуренції, зробить турнір занадто довгим і ускладнить організацію процесу.