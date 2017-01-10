Минулої доби у зоні бойових дій поранені 5 українських військових, загиблих немає – Мотузяник

Минулої доби у зоні бойових дій на сході України були поранені 5 українських військовослужбовців. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. Водночас загиблих упродовж 9 січня на Донбасі не було, додав речник.

Він підтвердив раніше поширені штабом АТО дані про поранених і обстріли бойовиками позицій ЗСУ на всіх напрямках за минулу добу. Усього таких обстрілів було 46.

Водночас в Луганській обласній держадміністрації через соцмережі повідомили, що один військовий за минулу добу був поранений на Луганщині в результаті обстрілів.

Речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник також повідомив, що підтримувані Росією сепаратисти нині облаштовують нові позиції поблизу Луганського та Новолуганського на Донеччині.

«Противник поспіхом обладнує нові позиції, мінує місцевість, намагається засилати розвідувальні групи до українських укріплень», – розповів Мотузяник.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл уночі з важкого озброєння околиць Ясинуватої з боку ЗСУ. В угрупованні «ЛНР» заявляють про три випадки порушення українською стороною режиму припинення вогню за минулу добу, а також спробу «прориву біля Дебальцева». Луганські сепаратисти також стверджують, що українські військові активізували повітряну розвідку в районі лінії розмежування.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.