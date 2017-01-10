ГПУ і поліція: чиновників міськради Харкова і виконавчої служби підозрюють у вимаганні хабарів з підприємців

Генеральна прокуратура України повідомила, що Харківською місцевою прокуратурою разом з Нацполіцією викрито схему незаконного надання в оренду комунального майна міста Харкова. Про це йдеться на сайті ГПУ у вівторок.

За попередніми даними, головний спеціаліст юридичного Департаменту міськради спільно з заступником начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби міста Харкова вимагали 30 тисяч хабара від директора товариства. Натомість гарантували зупинення виконання рішення Господарського суду області щодо розірвання договору оренди та звільнення нежитлового приміщення комунальної власності площею понад 250 квадратних метрів.

«Як виявилося, незаконне вирішення питання коштувало 30 тисяч гривень. А за користування приміщенням у подальшому необхідно було сплачувати по 6 тисяч гривень щомісяця. Наразі першочергові слідчі дії тривають. Проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи», – повідомили в ГПУ.

Як уточнили в Нацполіції, сьогодні силовики затримали посадовців під час отримання третьої частини хабара у сумі 12 тисяч гривень.

«Зловмисникам загрожує до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна», – повідомили в поліції.

Досудове розслідування проводять за статтею «одержання неправомірної вигоди групою осіб». Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру затриманим.

Раніше сьогодні у Харківській міськраді повідомили, що правоохоронні органи вранці 10 січня проводять слідчі дії у юридичному департаменті міськради «за фактом отримання неправомірної вигоди».