Екс-президент Німеччини Герцоґ помер у віці 82 роки

Колишній президент Німеччини Роман Герцоґ помер у віці 82 роки. Про це 10 січня повідомила прес-служба президента Німеччини.

Причини смерті не повідомляють.

Нинішній голова німецького держави Йоахім Гаук висловив співчуття з приводу смерті Романа Герцоґа. «Він був видатною особистістю, яка формувала самосвідомість Німеччини», – заявив Гаук.

Герцоґ був президентом Німеччини від 1994 до 1999 року. Він закликав німців протистояти їхньому нацистському минулому. Під час його правління 27 січня стало в Німеччині офіційним днем пам’яті жертв Голокосту.