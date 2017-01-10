Посол України в Польщі: руйнування пам’ятника убитим полякам на Львівщині – «явна провокація»

Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав «явною провокацією» підрив пам’ятника убитим полякам у Гуті Пеняцькій на Львівщині. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Я засуджую акт вандалізму у Гуті Пеняцькій. Це явна провокація. Ініційовано розслідування. Злочинці повинні бути покарані. Не дозвольмо себе провокувати», – написав Дещиця.

Раніше сьогодні генконсул Польщі у Львові Веслав Мазур також назвав цю подію провокацією з метою погіршити українсько-польські відносини.

Із визначенням події як провокації, вигідної «третій стороні», погодився і Український інститут національної пам’яті.

За повідомленнями ЗМІ, зруйнований пам’ятник у Гуті Пеняцькій на Львівщині виявили 8 січня. Цей пам’ятник офіційно відкрили у 2009 році президенти України і Польщі. У лютому 1944 року у цьому тоді польському селі, де розташовувались радянські партизани і діяло польське підпілля, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення.

Як повідомили у Львівській ОДА, нині на місце події виїхала слідчо-оперативна група у складі Нацполіції і СБУ.