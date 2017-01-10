Суд продовжив домашній арешт колишнього російського міністра

Басманний суд Москви на три місяці, до 15 квітня, продовжив термін домашнього арешту колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва, обвинуваченого в корупції.

Продовжити домашній арешт Улюкаєву вимагали представники прокуратури. На засіданні суду прокурори заявили, що екс-міністр може впливати на слідство або втекти з країни у разі звільнення з-під арешту.

61-річний екс-міністр на засіданні суду просив відпустити його під підписку про невиїзд. Він просив дозволу залишати свій будинок для відвідання лікарів, а також просив про право для няні своєї 6-річної дочки приходити до будинку. Всі ці клопотання Улюкаєва суд відхилив.

Також суд продовжив термін слідства у справі – до 15 травня.

Улюкаєва затримали в листопаді в офісі «Роснефти». За версією слідства, чиновник вимагав два мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі компанії «Башнефть». Улюкаєв заперечує провину. Після затримання Улюкаєва президент Росії звільнив його з посади міністра.