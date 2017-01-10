НАЗК: повна перевірка е-декларацій почнеться після реєстрації Мін’юстом порядку такої перевірки

Повна перевірка електронних декларацій розпочнеться після реєстрації Міністерством юстиції порядку контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслан Радецький.

«Повна перевірка, згідно із законом, яким визначено посадових осіб, які мають перевірятися, розпочнеться після того, як Міністерство юстиції зареєструє порядки (порядок здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування та порядок контролю і повної перевірки декларації – ред.)», – сказав Радецький.

Радецький додав, що упродовж дня до проекту порядку внесуть раніше висловлені зауваження і після голосування на засіданні НАЗК до кінця тижня цей порядок передадуть до Мін’юсту. Він висловив сподівання, що така реєстрація в Мін’юсті відбудеться у якнайшвидші терміни.

Наприкінці року у НАЗК звинуватили Мін’юст у блокуванні перевірки е-декларацій. Міністерство юстиції це спростувало, заявивши, що Національне агентство з питань запобігання корупції не врахувало в новому варіанті порядку перевірки електронної декларації зауваження Мін’юсту.

У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. 1 січня 2017 року в Україні розпочався другий етап електронного декларування.