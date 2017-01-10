Волонтери: із 50 посадовців допомогу армії надали троє

Волонтери, які два місяці тому запропонували депутатам і посадовцям пожертвувати армії частину задекларованих статків, заявляють, що із півсотні тих, кому надіслали звернення, 11 відповіли, а надали допомогу – троє.

«Рівно два місяці тому, ми написали перші 10 листів до найзаможніших посадовців, і запропонували їм спрямувати частину показаних в е-деклараціях статків на потреби армії. На сьогодні листи надіслано 56 «е-декларантам», серед яких найбагатші депутати різних фракцій і груп, міністри, мери міст, очільники обладміністрацій, прокурори і навіть судді. Лише 11 із 56 отримувачів «листів щастя», надіслали нам відповіді. Надали допомогу троє із них. А саме: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Різниченко (передав тепловізор «Народному тилу»), депутат ВРУ Ганна Гопко (зазначила у листі, що перерахувала кошти на рахунок «Повернись живим» і Старший слідчий департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Юрій Кривобок (допоміг у придбанні для проекту «Броня» 60 планшетів SamsungGalaxy Tab3 із додатковими картами пам’яті)», – повідомили волонтери фонду «Повернись живим».

У листопаді волонтери повідомили, що надіслали листи-звернення до народних депутатів, міністрів й мерів низки українських міст із пропозицією пожертвувати на потреби армії частину задекларованих ними статків.

Учасники акції «Е-десятина» надіслали листи «рекордсменам» за кількістю задекларованих об’єктів нерухомості, поціновувачам мистецтва і любителям коштовних годинників.

У своїх зверненнях представники волонтерських організацій «Повернись живим», «Народний тил», Київської міської спілки ветеранів АТО Деснянського району Києва й учасники бойових дій на Донбасі запропонували посадовцям допомогти армії – віддати частку готівкових коштів або ж пожертвувати одну з цінних речей, бо за давньою українською традицією прийнято жертвувати 10% від своїх доходів на добрі справи.