Порошенко написав листа утримуваному в Росії журналістові Сущенку – адвокат

Президент України Петро Порошенко написав листа у в’язницю для заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка, повідомив його адвокат Марк Фейгін на сторінці у Twitter.

Адвокат розмістив на сторінці у соцмережі фото листа від імені українського президента, в якому висловлені слова підтримки Романові Сущенку.

«Будьте певні, що у рідному домі не лише чекають на Вас, я як президент кожного дня докладаю усіх зусиль для Вашого якнайшвидшого повернення», – йдеться у тексті листа, розміщеного адвокатом Марком Фейгіним.

ФСБ Росії 30 вересня у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушено за статтею «шпигунство». Лефортовський райсуд ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. 28 листопада суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 січня 2017 року. 15 грудня Московський міський суд відхилив скаргу на арешт українського журналіста.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона також називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.