Держкіно заборонило показ чергового російського серіалу

Державне агентство України з питань кіно заборонило показ російського серіалу «Готель».

Як повідомляє прес-служба Держкіно, серіалу відмовили в державній реєстрації й видачі державного посвідчення на право поширення й демонстрування.

«Рішення ухвалили відповідно до пункту 10 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та на підставі статті 15-1 Закону України «Про кінематографію», якою регламентовано, що заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора і їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені(демонстровані) після 1 січня 2014 року», – йдеться в повідомленні.

3 січня Держкіно повідомило, що скасувало державну реєстрацію й анулювало прокатне посвідчення російського телесеріалу «Людський фактор».

За даними проекту Радіо Свобода #Точно, впродовж 2016 року під заборону для розповсюдження на території України потрапили 84 кінофільми виробництва Росії.

Загалом в Україні обмежено показ 579 російських художніх фільмів і серіалів. Таку цифру в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» навів голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко.