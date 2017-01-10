Суд у справі про розстріли під час Євромайдану перенесли на 17 січня

Святошинський районний суд Києва сьогодні переніс розгляд справи щодо розстрілів під час Євромайдану на 17 січня. Як передає кореспондент Радіо Свобода, причина перенесення – неможливість гарантувати безпеку обвинувачуваних екс-беркутівців.

У суді були присутні активісти, які тримали плакати з написами про покарання винних у розстрілах на Майдані, що, на думку судді, порушувало порядок у залі засідання. Після оголошення суддею перерви, активісти почали вигукувати «Ганьба».

Повідомляється, що наступне засідання відбудеться наступного вівторка о 11:30.

Сьогодні у суді розглядався епізод вбивства 19-річного Устима Голоднюка під час подій 20 лютого 2014 року в центрі Києва. Свідчив батько загиблого Володимир Голоднюк.

Він повідомив суду, що в бік мітингувальників стріляли з-за Жовтневого палацу. Також Володимир Голоднюк повідомив про передачу слідству знайденої на Майдані кулі. Він пояснив, що зберігав речовий доказ у себе до листопада 2016 року, бо не довіряв правоохоронцям і слідству.

У травні минулого року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут», яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.